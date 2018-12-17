Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her An Teröristlerin Tepesine Çökebiliriz (1)

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de Fırat'ın doğusuna yönelik yapılacak operasyonla ilgili, "Suriye operasyonuna her an başlayabiliriz. Kahraman ordumuz hazırlıklarını ve planlarını tamamladı. Bir gece ansızın gelebiliriz. Bu şifreyi unutmasınlar. Her an teröristlerin tepesine çökebiliriz" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da Mevlana Meydanı'nda düzenlenen 99 yatırımın toplu açılış törenine katıldı. Erdoğan'a, eşi Emine Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının başında Ankara- Konya seferini yapan yüksek hızlı tren kazasına değindi.

Ölenleri Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileyen Erdoğan, "Kazada sorumluluğu bulunanların tamamından yasalar kapsamında hesaplarının sorulacağından emin olun. Bir daha benzer sıkıntıların yaşanmaması için gereken her türlü tedbirler alınacaktır" dedi.

'TERÖR KORİDORUNA İZİN VERMEYECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de Fırat'ın doğusuna Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılması planlanan operasyona da değindi. Suriye'de 1 milyon insanın katledildiğini ifade eden Erdoğan, Suriyeli 4 milyon insana Türkiye'nin kucak açtığını belirtti. Suriye'de sadece Türkiye tarafından operasyon yapılan yerlerin güvenli olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Suriye'de sadece Cereblus'ta, Afrin'de huzur var. Okulları yaptık, hastaneleri yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Onun dışında her yerde zulüm var, tehdit var. DEAŞ bahanesiyle Suriye'ye gelen güçler hala oradalar. Terör koridoruna izin vermeyeceğiz. Bugün Konya'dan bir daha söylüyoruz. 3 ayrı operasyon icra ettik. Şimdi sıra Fırat'ın doğusuna geldi. Bölgedeki terörü alenen himaye edenlere sesleniyorum, yanlış yapıyorsunuz. Bundan vazgeçin. Geçtiğimiz hafta Fırat'ın doğusuna operasyon başlatacağımızı alenen ilan ettim. Sayın Trump ile görüştük. Kendileri olumlu cevap verdi. Bölgede son teröristi etkisiz hale getirene kadar Suriye topraklarını karış karış tarayacağız. Yeni anayasaları hazırlanana kadar, özgürce seçimler yapılana kadar, Suriye'de terörle mücadelemiz, sürecek" diye konuştu.

'SURİYE OPERASYONUNA HER AN BAŞLAYABİLİRİZ'

Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyonun her an başlayabileceğini belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Yaklaşık 500 kilometrelik sınır hattı boyunca, özellikle ABD askerlerine zarar vermeyecek şekilde Suriye operasyonuna her an başlayabiliriz. Kahraman ordumuz hazırlıklarını ve planlarını tamamladı. Bir gece ansızın gelebiliriz. Bu şifreyi unutmasınlar. Her an teröristlerin tepesine çökebiliriz" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristlerin güya tünel kazıp önlemler aldıklarını medyadan gördüklerini belirterek, "Korkunun ecele faydası yok. Ne yaparlarsa yapsınlar. Bizim askerlerimiz ve kendi topraklarını savunan Özgür Suriye Ordusu'nun cengaverleri, hepsi, teröristleri o çukura gömmekten kaçınmayacak. Bu hainlerin tepesine binmemiz an meselesi" dedi. - Konya

Kaynak: DHA