Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her alanda Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkaracak adımlar atıyoruz.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her alanda Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkaracak adımlar atıyoruz.

14.12.2020 20:18 | Son Güncelleme: 14.12.2020 20:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her alanda Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkaracak adımlar atıyoruz. Bugünkü kabinemizde Milli Uzay programımızın sunumunu dinledik. İnşallah ülkemizin bayrağını uzayda dalgalandıracağımız günler çok yakındır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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