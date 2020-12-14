Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her alanda Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkaracak adımlar atıyoruz.
14.12.2020 20:18 | Son Güncelleme: 14.12.2020 20:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her alanda Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkaracak adımlar atıyoruz. Bugünkü kabinemizde MilliUzay programımızın sunumunu dinledik. İnşallah ülkemizin bayrağını uzayda dalgalandıracağımız günler çok yakındır." - ANKARA
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