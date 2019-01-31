Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her Alanda Olduğu Gibi Belediyecilikte de Cumhuriyet Tarihinin Tamamında...
IHAAW130833-SIY/31-01-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her alanda olduğu gibi belediyecilikte de Cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanların katbekat üzerinde eserler ortaya koyduk" dedi.
IHAAW130833-SIY/31-01-2019
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her alanda olduğu gibi belediyecilikte de Cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanların katbekat üzerinde eserler ortaya koyduk" dedi. 31.01.2019 13: 08: 33 TSI
NNNN - ANKARA
Kaynak: İHA