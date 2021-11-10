Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her alanda kurduğumuz sağlam altyapı üzerinde, siyasi ve ekonomik gücüyle dünyanın birinci liginde iddia sahibi bir Türkiye...
AA / Mümin Altaş - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her alanda kurduğumuz sağlam altyapı üzerinde, siyasi ve ekonomik gücüyle dünyanın birinci liginde iddia sahibi bir Türkiye inşa etmenin gayreti içindeyiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her alanda kurduğumuz sağlam altyapı üzerinde, siyasi ve ekonomik gücüyle dünyanın birinci liginde iddia sahibi bir Türkiye inşa etmenin gayreti içindeyiz."
AA / Mümin Altaş - Son Dakika Haberleri
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