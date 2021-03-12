Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her 3 ayda bir gerçekleştireceğimiz reform takip toplantılarıyla programın uygulama başarısını değerlendireceğiz."
12.03.2021 16:17 | Son Güncelleme: 12.03.2021 16:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her 3 ayda bir gerçekleştireceğimiz reform takip toplantılarıyla programın uygulama başarısını değerlendireceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her 3 ayda bir gerçekleştireceğimiz reform takip toplantılarıyla programın uygulama başarısını değerlendireceğiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu