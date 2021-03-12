Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her 3 ayda bir gerçekleştireceğimiz reform takip toplantılarıyla programın uygulama başarısını değerlendireceğiz."
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her 3 ayda bir gerçekleştireceğimiz reform takip toplantılarıyla programın uygulama başarısını değerlendireceğiz."

12.03.2021 16:17 | Son Güncelleme: 12.03.2021 16:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her 3 ayda bir gerçekleştireceğimiz reform takip toplantılarıyla programın uygulama başarısını değerlendireceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her 3 ayda bir gerçekleştireceğimiz reform takip toplantılarıyla programın uygulama başarısını değerlendireceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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