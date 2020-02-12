Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hep birlikte Türkiye oldukça, hedeflerimize ulaşmamızı engellemeye kimsenin...
-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması KAHRAMANMARAŞ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kahramanmaraş'ın Kurtuluşunun 100.Yıl Dönümü Kutlamaları"na katıldı.
12.02.2020 16:38 | Son Güncelleme: 12.02.2020 16:43
-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması KAHRAMANMARAŞ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kahramanmaraş'ın Kurtuluşunun 100.Yıl Dönümü Kutlamaları"na katıldı. (3)
Kaynak: AA