Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hep birlikte 'önce Türkiye' dediğimiz sürece, bu Meclis'in çatısı altındaki... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hep birlikte 'önce Türkiye' dediğimiz sürece, bu Meclis'in çatısı altındaki görüş ayrılıklarının, tartışmaların, müzakerelerin hepsi de makbulümüzdür, hatta zenginlik kaynağımızdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hep birlikte 'önce Türkiye' dediğimiz sürece, bu Meclis'in çatısı altındaki görüş ayrılıklarının, tartışmaların, müzakerelerin hepsi de makbulümüzdür, hatta zenginlik kaynağımızdır." Kaynak: AA