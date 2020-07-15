Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hep birlikte 'önce Türkiye' dediğimiz sürece, bu Meclis'in çatısı altındaki...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hep birlikte 'önce Türkiye' dediğimiz sürece, bu Meclis'in çatısı altındaki görüş ayrılıklarının, tartışmaların, müzakerelerin hepsi de makbulümüzdür, hatta zenginlik kaynağımızdır.
15.07.2020 12:43 | Son Güncelleme: 15.07.2020 12:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hep birlikte 'önce Türkiye' dediğimiz sürece, bu Meclis'in çatısı altındaki görüş ayrılıklarının, tartışmaların, müzakerelerin hepsi de makbulümüzdür, hatta zenginlik kaynağımızdır."
Kaynak: AA