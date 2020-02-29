Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hep birlikte kriz bekleyenleri hüsrana uğratan bir yeniden yükseliş...
Haberler » Güncel » Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hep birlikte kriz bekleyenleri hüsrana uğratan bir yeniden yükseliş... - Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hep birlikte kriz bekleyenleri hüsrana uğratan bir yeniden yükseliş...

Salondan görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe ofiste düzenlenen İstanbul Milletvekilleri Buluşmasında konuştu.

29.02.2020 13:27 | Son Güncelleme: 29.02.2020 13:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hep birlikte kriz bekleyenleri hüsrana uğratan bir yeniden yükseliş...

Salondan görüntüler

Cumhurbaşkanı 'ın konuşması - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe ofiste düzenlenen İstanbul Milletvekilleri Buluşmasında konuştu.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hep birlikte kriz bekleyenleri hüsrana uğratan bir yeniden yükseliş...
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler