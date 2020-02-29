Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hep birlikte kriz bekleyenleri hüsrana uğratan bir yeniden yükseliş...
Salondan görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe ofiste düzenlenen İstanbul Milletvekilleri Buluşmasında konuştu.
29.02.2020 13:27 | Son Güncelleme: 29.02.2020 13:30
Salondan görüntüler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe ofiste düzenlenen İstanbul Milletvekilleri Buluşmasında konuştu.
Kaynak: AA