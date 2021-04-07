Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hem teröristleri ve darbecileri aklıyorlar, hem de ekonomi üzerinden milletimizin, özellikle de gençlerimizin umudunu...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hem teröristleri ve darbecileri aklıyorlar, hem de ekonomi üzerinden milletimizin, özellikle de gençlerimizin umudunu...

Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hem teröristleri ve darbecileri aklıyorlar, hem de ekonomi üzerinden milletimizin, özellikle de gençlerimizin umudunu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hem teröristleri ve darbecileri aklıyorlar, hem de ekonomi üzerinden milletimizin, özellikle de gençlerimizin umudunu kırarak, ülkemizi güven ve istikrar yerine kaos iklimine yönlendirmeye çalışıyorlar.

İstanbul'da 20 binden fazla konut üretmişti! 73 yıllık inşaat devi Garanti Koza iflas etti
İstanbul'da 20 binden fazla konut üretmişti! 73 yıllık inşaat devi Garanti Koza iflas etti
104 emekli amiralin bildirisi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'uyuyan hücre' uyarısı
104 emekli amiralin bildirisi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "uyuyan hücre" uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hem teröristleri ve darbecileri aklıyorlar, hem de ekonomi üzerinden milletimizin, özellikle de gençlerimizin umudunu kırarak, ülkemizi güven ve istikrar yerine kaos iklimine yönlendirmeye çalışıyorlar."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Özgür Özel Cahit Özkan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Esra Erol Ahmet Kural Demet Özdemir Caner Cindoruk
Spor Ali Koç Mesut Özil Hakan Kutlu Burak Yılmaz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Seyhan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hem teröristleri ve darbecileri aklıyorlar, hem de ekonomi üzerinden milletimizin, özellikle de gençlerimizin umudunu... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 12:33:17. #1.14#
title