Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hem teröristleri ve darbecileri aklıyorlar, hem de ekonomi üzerinden milletimizin, özellikle de gençlerimizin umudunu...
Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hem teröristleri ve darbecileri aklıyorlar, hem de ekonomi üzerinden milletimizin, özellikle de gençlerimizin umudunu kırarak, ülkemizi güven ve istikrar yerine kaos iklimine yönlendirmeye çalışıyorlar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hem teröristleri ve darbecileri aklıyorlar, hem de ekonomi üzerinden milletimizin, özellikle de gençlerimizin umudunu kırarak, ülkemizi güven ve istikrar yerine kaos iklimine yönlendirmeye çalışıyorlar."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz