Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hem Dinimize Yönelik Saldırıların Hem de İslam'a ve Müslümanlara Olan...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hem Dinimize Yönelik Saldırıların Hem de İslam'a ve Müslümanlara Olan...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hem dinimize yönelik saldırıların hem de İslam'a ve Müslümanlara olan ilgilinin arttığı bir dönemde, hocalarımızın irşat vazifelerini ifa ederken ve İslam'ı anlatırken çok daha dikkatli olmaları gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hem dinimize yönelik saldırıların hem de İslam'a ve Müslümanlara olan ilgilinin arttığı bir dönemde, hocalarımızın irşat vazifelerini ifa ederken ve İslam'ı anlatırken çok daha dikkatli olmaları gerekiyor."

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