Tam Bir Yıl Önce Temelini Atmıştı! Erdoğan Müjde Verdi, 1915 Köprüsü 1 Yıl Erken Açılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen yıl 18 Mart'ta temelini attığı 1915 Çanakkale Köprüsü'nün tahmin edilen bir yıl daha erken biteceğini ve 18 Mart 2022'de açılacağını söyledi.

18 MART 2022'DE KÖPRÜYÜ AÇACAĞIZ

İşte Erdoğan'ın konuyla ilgili sözleri:

Bitiş tarihi sözleşmeye göre 2023 sonuydu. Görüşmelerimizi yaptık, görüşmeler sonunda 18 ay erken bitirerek inşallah 18 Mart 2022'de köprüyü açacağız. Bak şimdi bugün çırpınıyor deniz. Burada artık feribotlar da çalışmaz, zorluk var. Ama asma köprümüz yapıldıktan sonra artık böyle bir şey kalmayacak.