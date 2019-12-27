Cumhurbaşkanı Erdoğan, helikopterle Gebze'ye hareket etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, helikopterle Gebze'ye hareket etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bilişim Vadisi"nin resmi açılış töreni ile yerli otomobilin tanıtılacağı "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programı için helikopterle Gebze'ye hareket etti.

27.12.2019 13:54 | Son Güncelleme: 27.12.2019 13:57

Cumhurbaşkanı , "Bilişim Vadisi"nin resmi açılış töreni ile yerli otomobilin tanıtılacağı "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programı için helikopterle 'ye hareket etti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan, helikopterle Gebze'ye hareket etti
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