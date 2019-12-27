: Cumhurbaşkanı Erdoğan, helikopterle Gebze'ye hareket etti

27.12.2019 13:54 | Son Güncelleme: 27.12.2019 13:57

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bilişim Vadisi"nin resmi açılış töreni ile yerli otomobilin tanıtılacağı "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programı için helikopterle Gebze'ye hareket etti.

Kaynak: AA

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