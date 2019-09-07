Cumhurbaşkanı Erdoğan helikopterle Eskişehir'e hareket etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan helikopterle Eskişehir'e hareket etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'e gitmek üzere helikopter ile Kısıklı'daki konutundan ayrıldı.

07.09.2019 13:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan helikopterle Eskişehir'e hareket etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'e gitmek üzere helikopter ile Kısıklı'daki konutundan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'e gitmek üzere helikoptere binerek Kısıklı'daki konutundan ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir'de Odunpazarı Modern Müzesi açılışına katılacak.

(İHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan helikopterle Eskişehir'e hareket etti
Kaynak: İHA
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