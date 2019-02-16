Cumhurbaşkanı Erdoğan, Helikopterle Edirne'ye Gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, miting için Üsküdar'dan helikopterle Edirne'ye gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 12.30 sıralarında Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Kısıklı'da bulunan helikopter pistine geldi. Erdoğan'ı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan uğurladı. Erdoğan ve beraberindekiler Edirne'deki miting için iki helikopterle Kısıklı'dan ayrıldı.

Öte yandan, Kısıklı'daki helikopter pistinin etrafında yoğun güvenlik önlemi alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA