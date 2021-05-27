CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HELİKOPTERLE DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜK ADASI'NA GİTTİ
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na helikopterle gitti.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na helikopterle gitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı yapılacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 12.00 sıralarında Kısıklı'daki konutundan çıkarak helikopterle adaya gitti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı