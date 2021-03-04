Cumhurbaşkanı Erdoğan, helikopter kazasında şehit olan Korgeneral Osman Erbaş'ın oğlu Yiğitalp Erbaş ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti
04.03.2021 20:51 | Son Güncelleme: 04.03.2021 20:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan, helikopter kazasında şehit olan Korgeneral Osman Erbaş'ın oğlu Yiğitalp Erbaş ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, helikopter kazasında şehit olan Korgeneral Osman Erbaş'ın oğlu Yiğitalp Erbaş ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz