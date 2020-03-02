Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hele hele Yunan askerinin bugün 2 kişiyi öldürmesi, 1 kişinin de ağır...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hele hele Yunan askerinin bugün 2 kişiyi öldürmesi, 1 kişinin de ağır...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hele hele Yunan askerinin bugün 2 kişiyi öldürmesi, 1 kişinin de ağır yaralanması özellikle bu süreci olumsuz etkilemiştir.

02.03.2020 23:38 | Son Güncelleme: 02.03.2020 23:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hele hele Yunan askerinin bugün 2 kişiyi öldürmesi, 1 kişinin de ağır yaralanması özellikle bu süreci olumsuz etkilemiştir. Bunların uluslararası göç hukukuna da saygıları yok" - ANKARA

Kaynak: İHA

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