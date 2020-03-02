Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hele hele Yunan askerinin bugün 2 kişiyi öldürmesi, 1 kişinin de ağır...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hele hele Yunan askerinin bugün 2 kişiyi öldürmesi, 1 kişinin de ağır yaralanması özellikle bu süreci olumsuz etkilemiştir.
02.03.2020 23:38 | Son Güncelleme: 02.03.2020 23:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hele hele Yunan askerinin bugün 2 kişiyi öldürmesi, 1 kişinin de ağır yaralanması özellikle bu süreci olumsuz etkilemiştir. Bunların uluslararası göç hukukuna da saygıları yok" - ANKARA
Kaynak: İHA