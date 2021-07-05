Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedeflerimize daha hızlı ulaşabilmek ve su yönetimindeki çatışmaları önlemek amacıyla Meclis'te bir 'Su Kanunu' hazırlıyoruz"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Konuşmanın sona ermesi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kürsüye çıkması Hediye takdimi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Suyun Gücü Milletle Buluşuyor Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Konuşmanın sona ermesi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kürsüye çıkması
Hediye takdimi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Suyun Gücü Milletle Buluşuyor Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. (3)
Erdoğan: "Toplam 277 milyar liralık yatırımla 600 barajı, 423 göleti, 590 hidroelektrik santralini, 1457 sulama tesisini, 262 içme suyu tesisini hizmete alarak adeta destan yazdık"
Erdoğan: "Hedeflerimize daha hızlı ulaşabilmek ve su yönetimindeki çatışmaları önlemek amacıyla Meclis'te bir 'Su Kanunu' hazırlıyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu