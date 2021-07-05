Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedeflerimize daha hızlı ulaşabilmek ve su yönetimindeki çatışmaları önlemek amacıyla Meclis'te bir 'Su Kanunu' hazırlıyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Konuşmanın sona ermesi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kürsüye çıkması Hediye takdimi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Suyun Gücü Milletle Buluşuyor Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.