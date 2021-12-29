Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirerek küresel yönetim sisteminde daha etkin söz sahibi... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirerek küresel yönetim sisteminde daha etkin söz sahibi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirerek küresel yönetim sisteminde daha etkin söz sahibi kılmaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirerek küresel yönetim sisteminde daha etkin söz sahibi kılmaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında hem en kapsamlı hem en yeni hem en modern kalkınma altyapısına sahip...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında hem en kapsamlı hem en yeni hem en modern kalkınma altyapısına sahip...

 Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022'ye uzatıldı

Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022'ye uzatıldı

AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri

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