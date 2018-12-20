Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz Ekonomik İlişkilerimizi Siyasi İlişkilerimizle Aynı Seviyeye...
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Türkiye - İran İş Formu'na katıldı.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkışı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Türkiye - İran İş Formu'na katıldı. (4)
Kaynak: AA