Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz Ekonomik İlişkilerimizi Siyasi İlişkilerimizle Aynı Seviyeye...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz Ekonomik İlişkilerimizi Siyasi İlişkilerimizle Aynı Seviyeye...

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Türkiye - İran İş Formu'na katıldı.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkışı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Türkiye - İran İş Formu'na katıldı. (4)

Kaynak: AA
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