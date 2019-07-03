Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz 2023 yılında uluslararası öğrenci sayımızı 200 bine çıkarmaktır"
- 8. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni Salondaki öğrencilerden görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni'nende konuştu.
- 8. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni
Salondaki öğrencilerden görüntüler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkışı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni'nende konuştu. (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz 2023 yılında uluslararası öğrenci sayımızı 200 bine çıkarmaktır."
Kaynak: AA
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