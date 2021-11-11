Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz 2023 yılı sonuna kadar dikilen fidan sayısını 7 milyara ulaştırmak

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Küresel Orman Kaynakları raporuna göre, Türkiye'nin ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da 1'inci, dünyada 4'üncü sırada yer aldığını belirterek, "Hedefimiz 2023 yılı sonuna kadar dikilen fidan sayısını 7 milyara, ülkemizin orman varlığını yüz ölçümümüzün üçte birine ulaştırmaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki 15 Temmuz Demokrasi Müzesi Mevkii Millet Ormanı'nda düzenlenen Milli Ağaçlandırma Günü Fidan Dikim Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin tüm şehirlerinde de her yaştan vatandaşımız burada olduğu gibi fidan dikmek üzere belirlenen alanları doldurmuştur. İklim krizinin gündemimizde giderek daha çok yer edindiği dönemde fidan dikerek geleceğe bir nefes bırakan herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Bizler 'Yarın kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikiniz' düsturuna sahip bir medeniyetin mensuplarıyız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Türk-Macar dostluk ağacını dikerek, ağaca can suyu verdi. Türk ve Macar bakanlar ile bazı ülkelerin büyükelçileri ve uluslararası temsilcileri de fidan dikimi gerçekleştirdi.