Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz 2023 yılı sonuna kadar dikilen fidan sayısını 7 milyara, ülkemizin orman varlığını yüz ölçümümüzün üçte birine... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz 2023 yılı sonuna kadar dikilen fidan sayısını 7 milyara, ülkemizin orman varlığını yüz ölçümümüzün üçte birine...

AA / Mümin Altaş - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz 2023 yılı sonuna kadar dikilen fidan sayısını 7 milyara, ülkemizin orman varlığını yüz ölçümümüzün üçte birine ulaştırmaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz 2023 yılı sonuna kadar dikilen fidan sayısını 7 milyara, ülkemizin orman varlığını yüz ölçümümüzün üçte birine ulaştırmaktır."

AA / Mümin Altaş - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kapasitemizi geliştirmeye ve iklim değişikliğinin etkilerine karşı orman teşkilatımızı güçlendirmeye devam edeceğiz.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kapasitemizi geliştirmeye ve iklim değişikliğinin etkilerine karşı orman teşkilatımızı güçlendirmeye devam edeceğiz."

 Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hedefimiz yangından zarar gören alanları 1 yıl içinde ağaçlandırmak.

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz yangından zarar gören alanları 1 yıl içinde ağaçlandırmak.

 Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Hasan Çengiç'in babasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı mesaj

Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Hasan Çengiç'in babasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı mesaj
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