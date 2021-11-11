Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz 2023 yılı sonuna kadar dikilen fidan sayısını 7 milyara, ülkemizin orman varlığını yüz ölçümümüzün üçte birine...
AA / Mümin Altaş - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz 2023 yılı sonuna kadar dikilen fidan sayısını 7 milyara, ülkemizin orman varlığını yüz ölçümümüzün üçte birine ulaştırmaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz 2023 yılı sonuna kadar dikilen fidan sayısını 7 milyara, ülkemizin orman varlığını yüz ölçümümüzün üçte birine ulaştırmaktır."
AA / Mümin Altaş - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kapasitemizi geliştirmeye ve iklim değişikliğinin etkilerine karşı orman teşkilatımızı güçlendirmeye devam edeceğiz."
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz yangından zarar gören alanları 1 yıl içinde ağaçlandırmak.
Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Hasan Çengiç'in babasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı mesaj
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