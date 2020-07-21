Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz 2023'e kadar ülkemizden milyar dolarlık en az 10 yeni şirket...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin iki yılını değerlendirdi.
21.07.2020 18:31 | Son Güncelleme: 21.07.2020 18:37
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin iki yılını değerlendirdi. (20)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz 2023'e kadar ülkemizden milyar dolarlık en az 10 yeni şirket çıkarmaktır."
Kaynak: AA