Cumhurbaşkanı Erdoğan HDP önündeki annelerin Kadınlar Günü'nü kutladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan anneleri arayarak Kadınlar Günü'nü kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan anneleri arayarak Kadınlar Günü'nü kutladı.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 188 gündür devam ediyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle akşam yemeğinde AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Ebubekir Bal, Oya Eronat, Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ile bir araya gelen ailelere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sürpriz telefon geldi. Annelerin Kadınlar Günü'nü kutlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan annelerin çocuklarına kavuşmalarını diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "6 aydan fazla bir zamandır verdiğiniz bu mücadeleyi şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum. Gerçekten sizler yavruları kucağından alınmış anneler olarak bu direnişi tarihin kayıtlarına düşürdünüz. Dünyada insan haklarını savunduğunu söyleyenlerden bir manada Diyarbakır'da onurlu duruşunuzu devam ettirdiniz. İnanıyorum ki bu süre içerisinde de Allah'ın izniyle yavrularınız teker teker gelmeye başladılar. Temennimiz bir an önce bu yavrulara anne ve babaların kavuşmasıdır. Allah yar ve yardımcınız olsun" dedi.

Daha sonra ailelerle tek tek görüşerek sorun ve sıkıntılarını dinleyen Diyarbakır AK Parti Milletvekili Mehmet Mehdi Eker, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ailelerle bir araya gelmek istediklerini ve ailelerin mücadelesini desteklediklerini kaydetti. Eker, "Bugün yürek yangının sebebiyle 188 gündür Diyarbakır'da mücadele eden kıymetli hanımefendiler haksız zalim bir şekilde 14-15 yaşında zorla ve kandırılarak terör örgütü tarafından dağa götürülmüş, kişilerin evlatları ve aileleri burada hep birlikte 188 gündür bu mücadeleyi veriyorsunuz. Bu mücadele saygı duyulacak ve alkışlanacak bir mücadeledir. Bugün Dünya Kadınlar Günü, biz bugün ya anne, yenge, teyze, abla, hala, annene babaanne olarak yaşadığınız bu yürek yangınını bugün Dünya Kadınlar Günü'nde bütün Türkiye'ye ve insanlığa haykırmakta olduğunuza şahidiz. Bu kutlu cçbanızı ve mücadelenizi destekliyoruz. Bugün haber aldığımız 2 gencin daha dönüşü ile sayı 13'e çıktı. Rabbim diğer bütün ailelerimizin çocuklarına kavuşmasını ve görmesini nasip etsin" diye konuştu.

Anneler de desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

(İHA)

Kaynak: İHA