Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(HDP milletvekilleri) Bu milletin paraları onların cebine girmemeli"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nde düzenlenen "Darbeler ve Demokrasi Söyleşisi"nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nde düzenlenen "Darbeler ve Demokrasi Söyleşisi"nde konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Adnan Menderes) O bizim için adeta bir izdir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(HDP milletvekilleri) Bu parlamento ve bu milletin paraları onların cebine girmemeli"