Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğer kefenimizi giyerek yola çıkmamış olsaydık, devamlı o korkuyu sayıklardık" - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğer kefenimizi giyerek yola çıkmamış olsaydık, devamlı o korkuyu sayıklardık"

AA - Haberler | Güncel

Adnan Menderes Demokrasi Müzesi "Darbeler ve Demokrasi Söyleşisi" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Öğrencilerin soru sorması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hediye takdim etmesi AYDIN - Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nde...

Adnan Menderes Demokrasi Müzesi

"Darbeler ve Demokrasi Söyleşisi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Öğrencilerin soru sorması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hediye takdim etmesi AYDIN - Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nde düzenlenen "Darbeler ve Demokrasi Söyleşisi"nde konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğer kefenimizi giyerek yola çıkmamış olsaydık, devamlı o korkuyu sayıklardık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğer kefenimizi giyerek yola çıkmamış olsaydık, devamlı o korkuyu sayıklardık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğer kefenimizi giyerek yola çıkmamış olsaydık, devamlı o korkuyu sayıklardık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğer kefenimizi giyerek yola çıkmamış olsaydık, devamlı o korkuyu sayıklardık

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AA - Son Dakika Haberleri
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Adnan Menderes Demokrasi Müzesi "Darbeler ve Demokrasi Söyleşisi" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Öğrencilerin soru sorması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hediye takdim etmesi AYDIN - Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nde...

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