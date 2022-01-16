Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğer kefenimizi giyerek yola çıkmamış olsaydık, devamlı o korkuyu sayıklardık"
Adnan Menderes Demokrasi Müzesi "Darbeler ve Demokrasi Söyleşisi" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Öğrencilerin soru sorması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hediye takdim etmesi AYDIN - Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nde...
Adnan Menderes Demokrasi Müzesi
"Darbeler ve Demokrasi Söyleşisi"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Öğrencilerin soru sorması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hediye takdim etmesi AYDIN - Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nde düzenlenen "Darbeler ve Demokrasi Söyleşisi"nde konuştu.
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