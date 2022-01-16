Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğer kefenimizi giyerek yola çıkmamış olsaydık, devamlı o korkuyu sayıklardık"

Adnan Menderes Demokrasi Müzesi "Darbeler ve Demokrasi Söyleşisi" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Öğrencilerin soru sorması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hediye takdim etmesi AYDIN - Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nde...