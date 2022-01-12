Cumhurbaşkanı Erdoğan: (HDP'li Semra Güzel) "Karma komisyonda da gereği bunun yapılacaktır. - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: (HDP'li Semra Güzel) "Karma komisyonda da gereği bunun yapılacaktır.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (HDP'li Semra Güzel) "Karma komisyonda da gereği bunun yapılacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (HDP'li Semra Güzel) "Karma komisyonda da gereği bunun yapılacaktır. Biz parlamentomuzda bu tür birilerini görmek istemiyoruz. PKK terör örgütünün uzantılarını görmek istemiyoruz"

-"Elinde silahı olan teröristi ipini kaptıran siyasetçi, tercihini kandan ve zulümden yana kullanmış demektir. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir siyasete, siyasetçi tayfasına müsamaha gösterilemez"

ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (HDP'li Semra Güzel) Karma komisyonda da gereği bunun yapılacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (HDP'li Semra Güzel) Karma komisyonda da gereği bunun yapılacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (HDP'li Semra Güzel) Karma komisyonda da gereği bunun yapılacaktır.

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'PKK'nın güdümündeki parti ne söyleyeceğini belirlemek için milletvekillerinin dağdaki eli silahlı sevgililerinden gelecek...

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PKK'nın güdümündeki parti ne söyleyeceğini belirlemek için milletvekillerinin dağdaki eli silahlı sevgililerinden gelecek...

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(HDP'li Güzel) PKK terör örgütünün uzantılarını parlamentomuzda görmek istemiyoruz.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(HDP'li Güzel) PKK terör örgütünün uzantılarını parlamentomuzda görmek istemiyoruz."

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekil için talimatı verdi: Bu işi bir an önce bitirin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekil için talimatı verdi: Bu işi bir an önce bitirin

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