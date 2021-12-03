Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hazırlıklarını tamamladığımız Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu inşallah çok kısa sürede Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin... - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hazırlıklarını tamamladığımız Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu inşallah çok kısa sürede Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin...

AA / Güç Gönel - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hazırlıklarını tamamladığımız Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu inşallah çok kısa sürede Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin takdirine sunacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hazırlıklarını tamamladığımız Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu inşallah çok kısa sürede Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin takdirine sunacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hiçbir vatandaşımızın dışarıda bırakılmadığı, dünyanın en geniş kapsamlı sosyal güvenlik sistemini Türkiye'ye kazandırdık.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir vatandaşımızın dışarıda bırakılmadığı, dünyanın en geniş kapsamlı sosyal güvenlik sistemini Türkiye'ye kazandırdık."

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan trafik kazasında vefat eden Genç İHH gönüllüleri için taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan trafik kazasında vefat eden Genç İHH gönüllüleri için taziye telefonu

AA / Güç Gönel - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
title