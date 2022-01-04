Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hazineye ait tarım arazilerini kiralayan 55 bin çiftçimizin kira sözleşmelerinin yıllık artış bedelini yüzde 22'den yüzde 9'a... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hazineye ait tarım arazilerini kiralayan 55 bin çiftçimizin kira sözleşmelerinin yıllık artış bedelini yüzde 22'den yüzde 9'a...

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Mehmet Tosun - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hazineye ait tarım arazilerini kiralayan 55 bin çiftçimizin kira sözleşmelerinin yıllık artış bedelini yüzde 22'den yüzde 9'a indiriyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hazineye ait tarım arazilerini kiralayan 55 bin çiftçimizin kira sözleşmelerinin yıllık artış bedelini yüzde 22'den yüzde 9'a indiriyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'En zoru geride bıraktık. Bundan sonra emeklerimizin karşılığını alma, milletimize, hedeflerimize adım adım yaklaştığımızı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En zoru geride bıraktık. Bundan sonra emeklerimizin karşılığını alma, milletimize, hedeflerimize adım adım yaklaştığımızı...

 Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(CHP) Güya helalleşme diyerek çıktıkları yolculukta az gittiler uz gittiler, dere tepe düz gittiler, vara vara yine tek parti...

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP) Güya helalleşme diyerek çıktıkları yolculukta az gittiler uz gittiler, dere tepe düz gittiler, vara vara yine tek parti...

AA / Mehmet Tosun - Son Dakika Haberleri

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