Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hazineye ait tarım arazilerini kiralayan 55 bin çiftçimizin kira sözleşmelerinin yıllık artış bedelini yüzde 22'den yüzde 9'a...
AA / Mehmet Tosun - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hazineye ait tarım arazilerini kiralayan 55 bin çiftçimizin kira sözleşmelerinin yıllık artış bedelini yüzde 22'den yüzde 9'a indiriyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hazineye ait tarım arazilerini kiralayan 55 bin çiftçimizin kira sözleşmelerinin yıllık artış bedelini yüzde 22'den yüzde 9'a indiriyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En zoru geride bıraktık. Bundan sonra emeklerimizin karşılığını alma, milletimize, hedeflerimize adım adım yaklaştığımızı...
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP) Güya helalleşme diyerek çıktıkları yolculukta az gittiler uz gittiler, dere tepe düz gittiler, vara vara yine tek parti...
AA / Mehmet Tosun - Son Dakika Haberleri
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