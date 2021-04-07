Cumhurbaşkanı Erdoğan hayranı otizmli gence Erdoğan portresi hediye edildi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan hayranı otizmli gence Erdoğan portresi hediye edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan hayranı otizmli gence Erdoğan portresi hediye edildi

AK Parti Efeler İlçe Başkanlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hayranı otizmli 16 yaşındaki Selçuk Korcum'a doğum günü sürprizi yaparak evinde ziyaret etti.

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AK Parti Efeler İlçe Başkanlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hayranı otizmli 16 yaşındaki Selçuk Korcum'a doğum günü sürprizi yaparak evinde ziyaret etti. Korcum ile birlikle pasta kesen partililer, otizmli gence Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın portesini hediye etti.

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan otizmli Selçuk Korcum'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sevgisi görenleri şaşırtıyor. 6 yaşında konuşmaya 'Recep Tayyip Erdoğan' diyerek başlayan, Erdoğan ile görüşebilmeyi çok isteyen ve çaya davet eden Selçuk, gününün büyük bir bölümünü Erdoğan'ın müzikleri dinleyip fotoğraflarına bakarak geçiriyor. Erdoğan'ın resimlerinin olduğu kitapları elinden düşürmeyen Selçuk, kitaplardaki Erdoğan fotoğraflarını sevip öpüyor. Haberler üzerinden adım adım Erdoğan'ı takip eden Selçuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeyi çok istiyor.

"Erdoğan'ın portresini hediye ettiler"

AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir, Kadın Kolları Başkanı Hümeyra Ege, Gençlik Kolları Başkanı Ozan Ancın ve yönetim kurulu üyeleri otizmli Korcum'u evinde ziyaret etti. Doğum günü pastasını Korcum ile birlikte kesen partililer, otizmli gence sağlık ve mutluluk dolu nice yıllar diledi. Elbir, otizmli Korcum'a doğum günü için olarak hazırlatılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portresini hediye etti. Yönetim kurulu üyeleri ile birlikte portreyi odasına asan Korcum'un mutluluğu gözlerinden okundu. AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir, "Otizmin bir hastalık değil bir farkındalık olduğunun hiçbir zaman unutmuyoruz. Bu bağlamda otizmli Selçuk kardeşimizin Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisini öğrenir öğrenmez onun için üzerinde cumhurbaşkanımızın imzası bulunan bir portresini hazırlatarak sürpriz yaptık. Kardeşimiz ile Cumhurbaşkanımızı ve ülkemize yapılan hizmetleri konuştuk. Çok mutlu oldu, olduk. Tüm bunları konuşurken parlayan gözleri ve yüzünde oluşan gülümse her şeye değerdi. Bu karşılıksız sevgiler ve dualar ile ayaktayız ve gençlerimizin geleceği için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Hediyesi ile birlikte partililer ile birlikte bol bol hatıra fotoğrafı çektiren otizmli Selçuk Korcum, sürpriz ve hediye için Elbir'e teşekkür etti. - AYDIN

Cumhurbaşkanı Erdoğan hayranı otizmli gence Erdoğan portresi hediye edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan hayranı otizmli gence Erdoğan portresi hediye edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan hayranı otizmli gence Erdoğan portresi hediye edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan hayranı otizmli gence Erdoğan portresi hediye edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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