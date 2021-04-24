Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayatını kaybeden sağlıkçı kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayatını kaybeden sağlıkçı kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar İlçe Sağlık Müdürlüğünde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayatını kaybeden sağlıkçı kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar İlçe Sağlık Müdürlüğünde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, korona virüs pandemisinde hayatını kaybeden sağlıkçılara rahmet dileyerek, " Bu süre içerisinde verdikleri bu mücadeleyle Hakk'a yürüyenler inanıyorum ki sevgili peygamberimizle komşu olacaklardır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmalarını sürdürdüğü Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nden Selimiye Mahallesi'ndeki Üsküdar İlçe Sağlık Müdürlüğüne geçerek sağlık çalışanları ile birlikte iftar açtı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iftar programı sonrası açıklamalarda bulundu.

"Sevgili peygamberimizle komşu olacaklardır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan iftar sonrası yaptığı açıklamada, "Koronavirüs salgını sürecinde birçok vatandaşımızı kaybettik ama bunun yanında birçok sağlıkçı kardeşimizi de doktorlardan hemşiresine, sağlık memurlarına varıncaya da kadar onları da kaybettik. Bunların içerisinde her kademeden doktorlarımız, hocalarımız vardı. Tüm bu Kovid salgını süresinde onlar hiçbir şeyden yılmadılar, kaçınmadılar. Gerek hastanelerde gerek evlerdeki müdahalelere varıncaya kadar yoğun bir çalışma içerisinde oldular. Hayatını kaybeden tüm sağlıkçı kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum. Bu süre içerisinde verdikleri bu mücadeleyle Hakk'a yürüyenler inanıyorum ki sevgili peygamberimizle komşu olacaklardır. Çünkü onlar bu mücadeleyi bunun için verdiler. Bu akşam beraber iftar yaptığımız kardeşlerimiz her biri üçer kişilik gruplar halinde ev ev dolaşıyorlar. Evlere bu sağlık hizmetini götürecek kadar fedakarlık yapıyorlar" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDUL SAMET KAYA