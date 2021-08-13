Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hayatını kaybeden insanlarımızı geri getiremeyiz ama devletimiz onun dışındaki her türlü kaybı telafi edecek güce, imkana,...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hayatını kaybeden insanlarımızı geri getiremeyiz ama devletimiz onun dışındaki her türlü kaybı telafi edecek güce, imkana,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hayatını kaybeden insanlarımızı geri getiremeyiz ama devletimiz onun dışındaki her türlü kaybı telafi edecek güce, imkana,...
Anadolu Ajansı / Esin Işık - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hayatını kaybeden insanlarımızı geri getiremeyiz ama devletimiz onun dışındaki her türlü kaybı telafi edecek güce, imkana, kararlılığa sahiptir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hayatını kaybeden insanlarımızı geri getiremeyiz ama devletimiz onun dışındaki her türlü kaybı telafi edecek güce, imkana, kararlılığa sahiptir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hayatını kaybeden insanlarımızı geri getiremeyiz ama devletimiz onun dışındaki her türlü kaybı telafi edecek güce, imkana,... - Haberler
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