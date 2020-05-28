Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hayatın her alanında Türkiye parlayan bir yıldız olarak öne çıkıyor"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hayatın her alanında Türkiye parlayan bir yıldız olarak öne çıkıyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Siyasi ve ekonomik bakımdan yeniden yapılanma sürecinde olan küresel sistemde Türkiye'nin gerçekten çok iyi bir yere geleceğinin işaretlerini şimdiden almaya başladık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
28.05.2020 22:01 | Son Güncelleme: 28.05.2020 22:04

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Siyasi ve ekonomik bakımdan yeniden yapılanma sürecinde olan küresel sistemde Türkiye'nin gerçekten çok iyi bir yere geleceğinin işaretlerini şimdiden almaya başladık. Hayatın her alanında Türkiye parlayan bir yıldız olarak öne çıkıyor. Milli iradeden güç alarak yönetime gelmek yerine, hala darbelerden, terörden, kaostan, sokak olaylarından medet umanlara milletimiz asla fırsat vermeyecektir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı. Yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamada bulundu. Erdoğan, "Salgın sebebiyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bizi gönlümüzce bir bayram yapmaktan mahrum bırakmış olsa da kalbimizdeki sevgiyi ve umudu hep koruduk hatta güçlendirdik. Yaklaşık 2 buçuk aydır yaşadığımız bu musibetin bize hayatımıza elimizdekilere hayallerimize dair bir muhasebe yapma imkanı verdiğine inanıyorum. Elbette alınan tedbirler nedeniyle sıkıntı çeken vatandaşlarımız olmuştur. Ülke genelinde 5 buçuk milyon insanımıza karşılıksız biner lira dağıtarak sıkıntılarını gidermeye çalıştık. Yine 4 buçuk milyon vatandaşımız istihdamı kısa çalışma ödeneği askeri ücret desteği nakit desteği gibi yöntemlerle destekledik. Türkiye'nin salgının önlenmesinde ve can kaybında dünyada örnek alınan bir konuma gelmesi 83 milyon olarak hepimizin ortak başarısıdır. Aldığımız tedbirlerin uygulamaları 81 il ve 922 ilçede valilerimiz, kaymakamlarımız, emniyet ve jandarma teşkilatlarımız tarafından yürütüldü. Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen yaklaşık 8 milyon 65 yaş üstü vatandaşımız ile 25 milyondan fazla 20 yaş altı gencimizi her türlü ihtiyaçları vefa sosyal destek grupları tarafından karşılandı. Bugüne kadar vefa sosyal destek grupları toplam 6 milyon 240 binin üzerinde talebe cevap verdi" ifadelerini kullandı.

"Hayatın her alanında Türkiye parlayan bir yıldız olarak öne çıkıyor"

Türkiye'nin parlayan bir yıldız olarak öne çıktığını söyleyen Erdoğan, "Siyasi ve ekonomik bakımdan yeniden yapılanma sürecinde olan küresel sistemde Türkiye'nin gerçekten çok iyi bir yere geleceğinin işaretlerini şimdiden almaya başladık. Hayatın her alanında Türkiye parlayan bir yıldız olarak öne çıkıyor. İnşallah daha önce 2. Dünya savaşı ve soğuk savaş sonrası yapılan hataları tekrarlamayacak bu defa ülkemizin önüne gelen fırsatı değerlendirmeyi sağlayacağız. Son 18 yılda demokraside ve ekonomide katettiğimiz büyük mesafe geleceğe güvenle bakmamızda en önemli güç ve moral kaynağımız. 1 asır önce hasta adam yaftasıyla tarihten silinmeye çalışılan Türk milletinin bugün hastaların ümidi olarak öne çıkması dahi başlı başına bir ibret vesikasıdır. Yarın İstanbul fethinin 567. yıl dönümü milletimizle birlikte çok güzel programlara şahitlik edeceğiz. Önce Sancaktepe'de 2 ayda inşaa ettiğimiz 108 yataklı Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin açılışını yapacağız. Akşam saatlerinde Okçular Vakfı'nın fetih kupası yarışmaları gerçekleştirilecek. Bunun ardından ise kültür ve turizm bakanlığımızın düzenlediği fetih şöleni kapsamında Ayasofya'da Fetih Suresi okunacak ve dualar edilecek. Milletimizin fetih sevincini bu programlarla hep birlikte yaşamaya çalışacağız" diye konuştu.

"Darbelerden medet umanlara milletimiz asla fırsat vermeyecektir"

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'nin cumhuriyet tarihi boyunca yaşadığı önemli dönüm noktaları vardır. Bunların bir kısmını üzüntüyle bir kısmını mutlulukla anıyoruz. 27 Mayıs 1960 darbesi ve sonrasında yaşananlar üzüntüyle hatırladığımız dönemlerden biridir. 27 Mayıs Türkiye'ye darbe virüsünün ilk girdiği tarihtir. Maalesef bu tarihten sonra darbe, muhtıra, bildiri ve darbe girişimi şeklinde demokrasimize yönelik pek çok saldırıyla karşı karşıya kaldık. En son 15 Temmuz'da darbe girişimini hep birlikte yaşadık. Milli iradeyi esir alma amacı taşıyan bu tür darbelerin veya girişimlerin ülkemize çok ağır maliyeti olmuştur. Daha da çarpıcı olanı milli iradeye yönelik hemen her saldırının Türkiye'nin büyük kalkınma hamleleri başlattığını dönemlerin ardından gelmesidir. İlk darbenin ardından geçen 60 yıla baktığımızda bu durumu inkarı mümkün olmayan bir gerçek olan görüyoruz. Milletin baskısıyla geçilen çok partili siyasi hayatın ardından Demokrat Parti'nin iktidara gelmesiyle Menderes ve arkadaşları yeni bir kalkınma hamlesi başlattı. Türkiye daha önce 1'er 2'şer tanesine sahip olduğu hidroelektirik barajlarına 18 tane, sulama barajlarına 8 tane, limanlarına 11 tane havalimanlarına 5 tane, rafinelerine 3 tane ilave etti. Ayrıca ülkemizin dört bir yanında 13 şeker fabrikası, 19 çimento fabrikası, 82 hububat silosu, 88 büyük ölçekli fabrika kuruldu. Milli geliri 3 kat artan Türkiye 2. Dünya Savaşı sonrası yeniden yapılanan küresel ekonomide hak ettiği yeri alma yolunda ilerliyordur. 27 Mayıs darbesiyle işte bu süreç kesintiye uğratılmış, Türkiye yeniden uzun yıllar boyunca sürecek siyasi ve ekonomik istikrarsızlık bataklığına sürüklenmiştir. Menderes ve arkadaşları ülkemize ve milletimize yaptıkları hizmetlerin bedelini ağır işkencelerle, hakaretlerle, hapis yatarak ve idam sehpasına yürüyerek ödemiştir. Milli iradeden güç alarak yönetime gelmek yerine, hala darbelerden, terörden, kaostan, sokak olaylarından medet umanlara milletimiz asla fırsat vermeyecektir. Halka hizmet edenleri idama göndermeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Milletimizin 15 Temmuz'da ortaya koyduğu güçlü irade ve cesaret, Türkiye'de darbeler ve cuntalar, vesayet dönemlerinin inşallah artık kapandığının işaretidir." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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