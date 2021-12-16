Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hayata geçireceğimiz yeni tedbirlerle inşallah istikrar ve güven ikliminin güçlendirilmesi yolunda çok önemli mesafe kat...
AA / Selma Kasap - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hayata geçireceğimiz yeni tedbirlerle inşallah istikrar ve güven ikliminin güçlendirilmesi yolunda çok önemli mesafe kat edeceğimize inanıyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hayata geçireceğimiz yeni tedbirlerle inşallah istikrar ve güven ikliminin güçlendirilmesi yolunda çok önemli mesafe kat edeceğimize inanıyorum."
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz ve milletimizin geleceğini ne faiz ve kur spekülatörleri ne yeminli iç ve dıştaki Türkiye düşmanları ne de bir avuç...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asgari ücrette tarihi bir artış yaparken, bunun işveren üzerindeki ilave maliyetini 450 lira aşağıya çekmiş bulunuyoruz."
AA / Selma Kasap - Son Dakika Haberleri
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