Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Havalimanımız, ihtiyaç halinde yıllık 200 milyon yolcuya kadar... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Havalimanımız, ihtiyaç halinde yıllık 200 milyon yolcuya kadar geliştirilebilecek bir planlamayla inşa edildi" "Devlet konuk evimizin ve camimizin hizmete girmesiyle havalimanımızın iki önemli eksiğini daha tamamlıyoruz" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Havalimanımız, ihtiyaç halinde yıllık 200 milyon yolcuya kadar geliştirilebilecek bir planlamayla inşa edildi" "Devlet konuk evimizin ve camimizin hizmete girmesiyle havalimanımızın iki önemli eksiğini daha tamamlıyoruz" İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı 3. Bağımsız Pisti, Devlet Konukevi ve Camii Açılış Töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından İstanbul Havalimanı'nda bulunan 3 pistten aynı anda uçaklar havalandı. Pilotlar uçuş öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telsiz üzerinden görüştü. Kaynak: İHA