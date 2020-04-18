Cumhurbaşkanı Erdoğan havadan yapımı devam eden hastaneleri inceledi (1)
İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da yapımı süren Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı'ndaki hastanelerle pazartesi günü açılacak Başakşehir Şehir Hastanesi'ni havadan inceledi.
18.04.2020 15:03 | Son Güncelleme: 18.04.2020 15:03
Mertcan ÖZTÜRK - İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da yapımı süren Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı'ndaki hastanelerle pazartesi günü açılacak Başakşehir Şehir Hastanesi'ni havadan inceledi.
Kaynak: DHA