Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Hava savunma sistemi) Şimdilik HİSAR'ları yaptık, yakında SİPER'i ve daha ötesini de tamamlayacağız."
AA / Ahmet Sertan Usul - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Hava savunma sistemi) Şimdilik HİSAR'ları yaptık, yakında SİPER'i ve daha ötesini de tamamlayacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Hava savunma sistemi) Şimdilik HİSAR'ları yaptık, yakında SİPER'i ve daha ötesini de tamamlayacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Milli Muharip Uçak Mühendislik Merkezi) Bu merkez, Milli Muharip Uçak projemizin kalbi olacaktır."
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli Muharip Uçağımızı inşallah 2023 yılında hangardan çıkarıp bütün dünyaya göstereceğiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savunma sanayii projelerinin bütçesi 5,5 milyar dolardan 75 milyar dolara, sektörün yıllık cirosu 1 milyar dolardan 10 milyar...
AA / Ahmet Sertan Usul - Son Dakika Haberleri
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