Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hatırlayın 6 sıfırı attığımız zaman karşı çıkanlar, 'Taksim Meydanı'nda anırırım' diyen köşe yazarları şimdi yine aynı...
AA / Berin Alpaslan Gökçe - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hatırlayın 6 sıfırı attığımız zaman karşı çıkanlar, 'Taksim Meydanı'nda anırırım' diyen köşe yazarları şimdi yine aynı şeyleri söylüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hatırlayın 6 sıfırı attığımız zaman karşı çıkanlar, 'Taksim Meydanı'nda anırırım' diyen köşe yazarları şimdi yine aynı şeyleri söylüyor."
AA / Berin Alpaslan Gökçe - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet