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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatem Kurt'u ziyaret etti

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatem Kurt'u ziyaret etti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Hatem Kurt'u ziyaret etti, kete yedi.

İSTANBUL (DHA) - –CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Hatem Kurt'u ziyaret etti, kete yedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kuruluşundan bu yana AK Parti Kısırkaya Mahallesi Kadın Kolları Başkanlığı yapan 73 yaşındaki Hatem Kurt'u evinde ziyaret etti. Kurt'un Kısırkaya'da bulunan evinde gerçekleşen ziyarete AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Kurt ailesi de katıldı. Erdoğan, Hatem Kurt'un kendisine yaptığı keteden yedi, çay içti, aile ile sohbet etti.


- İstanbul
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatem Kurt'u ziyaret etti

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatem Kurt'u ziyaret etti

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatem Kurt'u ziyaret etti

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatem Kurt'u ziyaret etti

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatem Kurt'u ziyaret etti

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