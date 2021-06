Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'daki Programı Kapsamında, Toplu Açılış Törenine Katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'daki programı kapsamında; Hatay Stadı, yüzer LNG depolama ve gazlaştırma tesisine sahip Ertuğrul Gemisi, Antakya Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi, Çevlik-Kale mahalleleri arasındaki 26 kilometrelik yol, restorasyonu bitirilen tarihi Hatay Meclis...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'daki programı kapsamında; Hatay Stadı, yüzer LNG depolama ve gazlaştırma tesisine sahip Ertuğrul Gemisi, Antakya Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi, Çevlik-Kale mahalleleri arasındaki 26 kilometrelik yol, restorasyonu bitirilen tarihi Hatay Meclis Binası, Madenli Yat Limanı ve Su Sporları Merkezi, yapımı tamamlanan 81 ve deprem güçlendirilmesi yapılan 89 okul, 12 sağlık tesisi, Belen Belediyesi Millet Bahçesi, 15 Temmuz Parkı ve Atatürk Parkı ile Altınözü Belediyesi 15 Temmuz Milli İrade Parkı ve Millet Bahçesi'nin toplu açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Ülkemizin tüm şehirleri gibi Hatay'ı da daha büyük hizmetlerle tanıştırmakta, 84 milyon insanımızın her birini daha ileri demokrasiye, daha müreffeh bir hayata kavuşturmakta kararlıyız" dedi.

"Gelirken yine gördüm, çakılı bir çivi yok! "

Selamlama konuşmasından sonra Hatay Büyükşehir Belediyesi'ni eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizlerle uzun bir aradan sonra buluştuğumuz bu anlamlı günde en kalbi duygularımla selamlıyorum. Akdeniz'in incisi, tarihin, kültürün şehri Hatay'ın her bir ilçesindeki, mahallesindeki kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Kardeşlerim, bugün gördüğünüz gibi birçok açılışları yapacağız. Başta Hatay Şehir Stadı'mız olmak üzere barajlarla, birçok spor tesisleriyle inşallah Hatayımızı çok farklı bir hale getirmenin adımlarını atıyoruz. Gelirken yine gördüm, çakılı bir çivi yok. Bıraktığımız gibi kalmış Hatay. İşte arkamda 26 bin 600 kişi kapasiteli Hatay Şehir Stadı. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Onlar ise laf ederler. Unutmayın, eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Burada da Hatay Kapalı Spor Salonu var. Kısa zamanda inşallah onu da bitireceğiz. Hatay'ın gençliğine ne layıksa onu yapacağız" dedi.

Hatay'a yaptıkları hizmeti anlatan Erdoğan, "Bir şey sorayım; şu havalimanını kim yaptı? Havalimanından buraya kadar bütün yolları kim yaptı? Diğerlerinin burada yaptığı yolları var mı? Bizim işimiz gücümüz bu. Amik Ovası sürekli taşkınlar altındaydı. Elhamdulillah bunu da kurtardık. İnşallah yeni barajlarla, kapalı su dağıtım sistemleriyle beraber su sıkıntısını da tamamıyla çözme noktasına geliyoruz. Unutmayın! Bu ülkede Hatay nasıl ki işgalin acısını, özgürlüğün tadını, vatan hasretinin ne demek olduğunu çok iyi bilir. Biz de bunu çok iyi bilen Hatay'a hizmet etmenin ne demek olduğunu çok iyi biliriz. Yapacağımız çok şey var. Hatay'a yapıkları hizmetleri anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir şey sorayım ya. Şu havalimanını kim yaptı? Kardeşlerim havalimanından buraya, İskenderun'dan bütün şu yolları 3 gidiş-3 geliş, 2 gidiş-2 geliş, bu yolları kim yaptı? Diğerlerinin burada yaptığı bir yolları var mı? Ama bizim işimiz, gücümüz bu. Amik Ovası sürekli taşkınlar altındaydı. Amik Ovası'nı da bu taşkınlardan kurtardık mı? Şimdi yeni barajlarla, kapalı su dağıtım sistemleriyle beraber inşallah su sıkıntılarını tamamıyla çözme noktasına geliyoruz, onun da adımlarını atıyoruz. Ama unutmayın bu ülkede Hatay nasıl ki işgalin özellikle acısını, özgürlüğün tadını, vatan hasretinin ne demek olduğunu çok iyi bilir, işte biz de bunu çok iyi bilen Hatay'a hizmetin ne demek olduğunu çok iyi biliriz. Onun için yapacağımız çok şey var" sözlerini kullandı.

"19 yılda Hatay'a 35 milyar lira yatırım yaptık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin 81 vilayetinin her birini, eğitimden sağlığa, ulaştırmadan enerjiye, spordan sosyal desteklere kadar her alanda en gelişmiş altyapıyla, en ileri hizmetlerle donattık. Bu kapsamda, 19 yılda Hatay'a da toplam 35 milyar lira tutarında yatırım yaptık" dedi. Her bir yatırımın şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Belediyelerimizi, mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum. Değerli kardeşlerim, ülkemizi eser ve hizmet siyasetiyle cumhuriyet döneminde yapılanların tamamını 5'e 10'a katlayacak yatırımlara biz kavuşturduk. Her alanda en gelişmiş alt yapıyla en ileri hizmetlerle biz donattık. 19 yılda Hatay'a toplam 35 milyar lira yatırım yaptık. Eğitimde 8 bin 836 adet yeni derslik kazandırdık. Hatay'a ikinci devlet üniversitesini biz kurduk. Antakya, Kırıkhan ve İskenderun'da 2350 kişili yeni yurt binaları daha açacağız. Hatay'a dünyanın en büyük mozaik müzesini biz kazandırdık. Şehrimize 44 adet spor tesisi ve gençlik merkezleriyle birlikte Hatay Stadyumu'nu da biz kazandırdık.

"Yıllık 1. 3 milyar sosyal yardım"

Hatay'a aktarılan sosyal yardım miktarını yıllık 1. 3 milyar liraya ulaştırdık. Sağlıkta 14'ü hastane olmak üzere 45 adet sağlık tesisi inşa ettik. 23 sağlık tesisimizin yapımı devam ediyor. 660 yataklı İskenderun Devlet Hastanesi'nin projesi devam ediyor. 8 bin konut projesini hayata geçirdik. 6 millet bahçesi projesini başlattık. Hatay'a 7 baraj ve 3 gölet inşa ettik. Bu baraj aynı zamanda Hatay şehrimizi ve Amik Ovası'nı taşkın afetine karşı da koruyacaktır. Karasu Kanalı'nın da bir an önce tamamlanmasını sağlayacağız. Hatay'ın yarım asırlık hayali olan Tahtaköprü'yü yükselteceğiz. Hataylı çiftçilerimize bugüne kadar 3 milyar liralık tarımsal destek verdik. PKK tarafından yakılan ormanlarımızı çok daha fazlasıyla yeniden yeşillendirmek için kolları sıvadık. 4 yeni Organize Sanayi Merkezi, 2 Teknopark kurduk" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin tüm şehirleri gibi Hatay'ı da daha büyük hizmetlerle tanıştırmakta, 84 milyon insanımızın her birini daha ileri demokrasiye, daha müreffeh bir hayata kavuşturmakta kararlıyız. Biz bu sözümüzü geçmişte tuttuk, şimdi de tutacağız" dedi. Sabahattin Atasoy

Tüm hakları saklıdır. Bu sitede yer alan yazı, haber, fotoğraf, video ve sair dokümanların, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen veya tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayımlanması ve dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca yasal işlem yapılacaktır.

Kaynak: Habermetre