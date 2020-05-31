CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HASTANE AÇILIŞI İÇİN HADIMKÖY'E GELDİ
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HASTANE AÇILIŞI İÇİN HADIMKÖY'E GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılış töreni için Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'ne geldi.

31.05.2020 16:41 | Son Güncelleme: 31.05.2020 16:47

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılış töreni için Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'ne geldi. II. Abdülhamid tarafından yaptırılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla restore edilen Hadımköy Askeri Hastanesi, Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi olarak bugünkü törenin ardından hizmet vermeye başlayacak. Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesinin açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından helikopterle Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'ne geldi. Erdoğan tören alanına geçmeden önce hastane içinde inceleme yaptı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HASTANE AÇILIŞI İÇİN HADIMKÖY'E GELDİ

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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