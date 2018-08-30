Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Harp Okulları) 15 Temmuz'un Ardından Başlayan Yeniden Yapılanma Süreci...
- Mezun olan teğmenler adına Kara Harp Okulu birincisi Teğmen Mehmet Kaya'nın konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mezunları alkışlaması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye gelmesi Töreni izleyen ailelerden görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması ANKARA...
- Mezun olan teğmenler adına Kara Harp Okulu birincisi Teğmen Mehmet Kaya'nın konuşması
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mezunları alkışlaması
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye gelmesi
Töreni izleyen ailelerden görüntüler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulunda Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Mezuniyet Töreni'ne katıldı. (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli Savunma Üniversitemiz, önümüzdeki ekimde toplam 6 bin 125 Türk ve 22 ülkeden 661 misafir askeri öğrencisiyle yeni eğitim-öğretim yılına başlayacaktır. Böylece 15 Temmuz'un ardından başlayan yeniden yapılanma süreci büyük ölçüde tamamlanmış ve harp okullarımız tam kapasiteyle faaliyetlerini yürütür hale gelecektir."