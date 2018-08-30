Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Harp Okulları) 15 Temmuz'un Ardından Başlayan Yeniden Yapılanma Süreci...

- Mezun olan teğmenler adına Kara Harp Okulu birincisi Teğmen Mehmet Kaya'nın konuşması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mezunları alkışlaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye gelmesi

Töreni izleyen ailelerden görüntüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulunda Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Mezuniyet Töreni'ne katıldı. (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli Savunma Üniversitemiz, önümüzdeki ekimde toplam 6 bin 125 Türk ve 22 ülkeden 661 misafir askeri öğrencisiyle yeni eğitim-öğretim yılına başlayacaktır. Böylece 15 Temmuz'un ardından başlayan yeniden yapılanma süreci büyük ölçüde tamamlanmış ve harp okullarımız tam kapasiteyle faaliyetlerini yürütür hale gelecektir."