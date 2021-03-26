Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Harp Okulları yönetmeliğindeki değişiklik) Bakanlık veya bakanlıklarımız bu tür yönetmelikleri zaman zaman ülkemizin veya...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Harp Okulları yönetmeliğindeki değişiklik) Bakanlık veya bakanlıklarımız bu tür yönetmelikleri zaman zaman ülkemizin veya ordumuzun huzuru için yaparlar ve bu da bu vesileyle atılmış bir adımdır, alınmış bir karardır.
Erdoğan'dan yeni MKYK üyelerine talimat: Herkes bölgesinde daha çok çalışsın, vatandaş "AK Parti burada yok" demesin
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Harp Okulları yönetmeliğindeki değişiklik) Bakanlık veya bakanlıklarımız bu tür yönetmelikleri zaman zaman ülkemizin veya ordumuzun huzuru için yaparlar ve bu da bu vesileyle atılmış bir adımdır, alınmış bir karardır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel