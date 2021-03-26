Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Harp Okulları yönetmeliğindeki değişiklik) Bakanlık veya bakanlıklarımız bu tür yönetmelikleri zaman zaman ülkemizin veya...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Harp Okulları yönetmeliğindeki değişiklik) Bakanlık veya bakanlıklarımız bu tür yönetmelikleri zaman zaman ülkemizin veya ordumuzun huzuru için yaparlar ve bu da bu vesileyle atılmış bir adımdır, alınmış bir karardır.