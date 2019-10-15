15.10.2019 13:24

- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Harekat, BM Genel Kurulu'nda paylaştığımız güvenli bölge haritasına uygun şekilde devam ediyor"

BAKÜ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Harekat, BM Genel Kurulu'nda paylaştığımız güvenli bölge haritasına uygun şekilde devam ediyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) 7. Zirvesi'ne katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Bugün harekatın 7. günündeyiz. BM Genel Kurulu'nda paylaştığımız güvenli bölge haritasına uygun şekilde devam ediyor" dedi. Erdoğan, "Son 8 yılda yaşadıklarımız bir terör örgütünün diğerinin eliyle tasfiye edilemeyeceğini göstermiştir" diye konuştu.

Kaynak: İHA