Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hangi yaşta olursa olsun bu ülkenin evlatlarının, dinini, diyanetini, kültürünü öğrenmesinin engellenmesine rıza göstermeyiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hangi yaşta olursa olsun bu ülkenin evlatlarının, dinini, diyanetini, kültürünü öğrenmesinin engellenmesine rıza göstermeyiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hangi yaşta olursa olsun bu ülkenin evlatlarının, dinini, diyanetini, kültürünü öğrenmesinin engellenmesine rıza göstermeyiz."
AA / Aylin Dal - Son Dakika Haberleri
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