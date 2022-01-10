Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hangi yaşta olursa olsun bu ülkenin evlatlarının, dinini, diyanetini, kültürünü öğrenmesinin engellenmesine rıza göstermeyiz." - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hangi yaşta olursa olsun bu ülkenin evlatlarının, dinini, diyanetini, kültürünü öğrenmesinin engellenmesine rıza göstermeyiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Aylin Dal - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hangi yaşta olursa olsun bu ülkenin evlatlarının, dinini, diyanetini, kültürünü öğrenmesinin engellenmesine rıza göstermeyiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hangi yaşta olursa olsun bu ülkenin evlatlarının, dinini, diyanetini, kültürünü öğrenmesinin engellenmesine rıza göstermeyiz."

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AA / Aylin Dal - Son Dakika Haberleri

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