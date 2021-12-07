Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hangi kökene, mezhebe, meşrebe sahip olursa olsun Körfez halklarının tamamı bizim özbeöz kardeşimizdir."
AA / Berin Alpaslan Gökçe - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hangi kökene, mezhebe, meşrebe sahip olursa olsun Körfez halklarının tamamı bizim özbeöz kardeşimizdir.
KÖRFEZ, KOCAELİ (AA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hangi kökene, mezhebe, meşrebe sahip olursa olsun Körfez halklarının tamamı bizim özbeöz kardeşimizdir."
AA / Berin Alpaslan Gökçe - Son Dakika Haberleri
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