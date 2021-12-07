Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hangi kökene, mezhebe, meşrebe sahip olursa olsun Körfez halklarının tamamı bizim özbeöz kardeşimizdir." - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hangi kökene, mezhebe, meşrebe sahip olursa olsun Körfez halklarının tamamı bizim özbeöz kardeşimizdir."

AA / Berin Alpaslan Gökçe - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hangi kökene, mezhebe, meşrebe sahip olursa olsun Körfez halklarının tamamı bizim özbeöz kardeşimizdir.

KÖRFEZ, KOCAELİ (AA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hangi kökene, mezhebe, meşrebe sahip olursa olsun Körfez halklarının tamamı bizim özbeöz kardeşimizdir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Körfez ülkeleriyle iş birliğimizi karşılıklı çıkar ve saygı temelinde ilerletmeye çalışıyoruz.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Körfez ülkeleriyle iş birliğimizi karşılıklı çıkar ve saygı temelinde ilerletmeye çalışıyoruz."

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye olarak Katar ile birlikte tüm Körfez bölgesinin huzur ve esenliğine büyük önem veriyoruz.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak Katar ile birlikte tüm Körfez bölgesinin huzur ve esenliğine büyük önem veriyoruz."

AA / Berin Alpaslan Gökçe - Son Dakika Haberleri

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