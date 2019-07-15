Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hangi görünüm, hangi iddia, hangi kisve altında olursa olsun kendini...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hangi görünüm, hangi iddia, hangi kisve altında olursa olsun kendini devletin ve milletin menfaatlerinin üstünde gören hiçbir anlayışın bir daha buralarda hakim olmasına izin vermeyeceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hangi görünüm, hangi iddia, hangi kisve altında olursa olsun kendini devletin ve milletin menfaatlerinin üstünde gören hiçbir anlayışın bir daha buralarda hakim olmasına izin vermeyeceğiz."
Kaynak: AA
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