Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hangi görünüm, hangi iddia, hangi kisve altında olursa olsun kendini...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hangi görünüm, hangi iddia, hangi kisve altında olursa olsun kendini...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hangi görünüm, hangi iddia, hangi kisve altında olursa olsun kendini devletin ve milletin menfaatlerinin üstünde gören hiçbir anlayışın bir daha buralarda hakim olmasına izin vermeyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hangi görünüm, hangi iddia, hangi kisve altında olursa olsun kendini devletin ve milletin menfaatlerinin üstünde gören hiçbir anlayışın bir daha buralarda hakim olmasına izin vermeyeceğiz."

Kaynak: AA
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