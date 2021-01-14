Cumhurbaşkanı Erdoğan hangi aşıyı yaptırdı? Erdoğan'dan aşı açıklaması
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Cumhurbaşkanı Erdoğan hangi aşıyı yaptırdı? Erdoğan'dan aşı açıklaması

14.01.2021 19:14 | Son Güncelleme: 14.01.2021 19:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan hangi aşıyı yaptırdı? Erdoğan'dan aşı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan hangi aşıyı yaptırdı merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs aşısı yaptırdıktan sonra merak edilen konulardan birisi ise hangi aşı olduğu. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı açıklaması

Dün gerçekleştirilen Bilim Kuru toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Şehir Hastanesi'ne giderek corona virüsü aşısı olmuştu. İlk aşının Koca'ya yapılmasının ardından bugün sağlık çalışanlarının aşılanması başladı. Yaklaşık 250 binden fazla sağlık çalışanının aşı olduğu belirtildi.

ERDOĞAN HANGİ AŞIYI YAPTIRDI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Şehir Hastanesi'ne gelerek koronavirüs aşısının ilk dozunu oldu. Erdoğan 28 gün sonra ikinci dozu olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19 aşısı olduktan sonra Telegram kanalından "Ben de aşı oldum" paylaşımı yaptı.

Acil Kullanım Onayı verilmesinin ardından ilk CoronaVac aşısı, dün Ankara Şehir Hastanesi'nde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerine uygulanmıştı.

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