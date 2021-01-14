Cumhurbaşkanı Erdoğan hangi aşıyı yaptırdı? Erdoğan'dan aşı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan hangi aşıyı yaptırdı merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs aşısı yaptırdıktan sonra merak edilen konulardan birisi ise hangi aşı olduğu. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı açıklaması