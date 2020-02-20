Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Hanau'daki aşırı sağcı terör saldırısı) İlgili tüm birimlerimiz süreci...
Millet Kütüphanesi Açılış Töreni Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Millet Kütüphanesi Açılış Töreni'ne katıldı.
Millet Kütüphanesi Açılış Töreni
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Millet Kütüphanesi Açılış Töreni'ne katıldı. (3)
Erdoğan: "(Hanau'daki aşırı sağcı terör saldırısı) Başta Büyükelçiliğimiz olmak üzere ilgili tüm birimlerimiz süreci hassasiyetle takip ediyor."
Erdoğan: (Hanau'daki aşırı sağcı terör saldırısı) Alman makamlarının tüm boyutlarıyla aydınlatmak için her türlü çabayı göstereceğine inanıyorum."