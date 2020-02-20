: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Hanau'daki aşırı sağcı terör saldırısı) İlgili tüm birimlerimiz süreci...

20.02.2020 15:49 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:50

Millet Kütüphanesi Açılış Töreni

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Millet Kütüphanesi Açılış Töreni'ne katıldı. (3)

Erdoğan: "(Hanau'daki aşırı sağcı terör saldırısı) Başta Büyükelçiliğimiz olmak üzere ilgili tüm birimlerimiz süreci hassasiyetle takip ediyor."

Erdoğan: (Hanau'daki aşırı sağcı terör saldırısı) Alman makamlarının tüm boyutlarıyla aydınlatmak için her türlü çabayı göstereceğine inanıyorum."

Kaynak: AA

Haber Videosu